Киреев Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1976

Отец: Киреев Виктор Анатольевич

Мать: Носкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
1993

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

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