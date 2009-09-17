Киреев Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1954
Дата смерти17.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1976
Сын: Киреев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Вера
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
17.09.2009