Киреев Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1954

Дата смерти

17.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1976

Сын: Киреев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Вера

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Татьяна Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Носкова Татьяна Николаевна

Смерть
17.09.2009
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