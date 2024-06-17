Комаров Степан Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти24.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Комаров Павел Алексеевич
Мать: Комарова Саламея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 10.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Максимова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Максимова) Мария Ивановна
Смерть
24.09.1968
Баку, Азербайджанская ССР
Раковая интоксикация