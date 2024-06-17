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Комаров Степан Павлович

Место рождения

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

24.09.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

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ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Комаров Павел Алексеевич

Мать: Комарова Саламея

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Максимова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 10.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Максимова) Мария Ивановна

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Максимова) Мария Ивановна

Смерть
24.09.1968
Баку, Азербайджанская ССР
Раковая интоксикация

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