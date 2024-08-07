Комаров Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Комаров Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Елена Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Комарова) Акулина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Комарова Саламея
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Левашовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область