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Комаров Павел Алексеевич

Место рождения

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Комаров Алексей Иванович

Мать: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Елена Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Комарова) Акулина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Комаров Степан Павлович

Мать ребёнка: Комарова Саламея

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Комаров Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Левашовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

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