Комарова (Максимова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Максимова) Мария Ивановна

Место рождения

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.02.1901

Дата смерти

Около 07.07.1967

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

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ПП
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901

Отец: Максимов Иван Анисимович

Мать: Максимова Ирина Афанасьевна

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Степан Павлович

Рождение ребёнка
Около 10.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Степан Павлович

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Степан Павлович

Смерть
Около 07.07.1967
Баку, Азербайджанская ССР
Склероз мозговых сосудов

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