Комарова (Максимова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1901
Дата смертиОколо 07.07.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 10.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Степан Павлович
Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Степан Павлович
Смерть
Около 07.07.1967
Баку, Азербайджанская ССР
Склероз мозговых сосудов