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Банк Федор Эммануилович

Место рождения

ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Банк Эммануил Борисович

Мать: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Бракосочетание
20.10.1909

Жена: Банк Лидия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банк Лидия Филиповна

Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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