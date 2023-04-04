Банк Федор Эммануилович
Место рожденияул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Дата рождения1882
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Бракосочетание
20.10.1909
Жена: Банк Лидия Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банк Лидия Филиповна
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния