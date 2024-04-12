Банк Эммануил Борисович
Место рождения
Дата рождения13.11.1839
Дата смерти29.07.1891
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1839
Отец: Банк Борух
Мать: Банк НН Маневовна
Рождение ребёнка
26.06.1876
Сын: Банк Владимир Эммануилович
Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банк Элиза Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цейтлина Екатерина Эммануиловна
Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольденблюм Елена Эммануиловна
Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Смерть
29.07.1891