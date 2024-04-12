Банк Эммануил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанк Эммануил Борисович

Банк Эммануил Борисович

Место рождения

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

13.11.1839

Дата смерти

29.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1839

Отец: Банк Борух

Мать: Банк НН Маневовна

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
26.06.1876

Сын: Банк Владимир Эммануилович

Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1882

Сын: Банк Федор Эммануилович

Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банк Элиза Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цейтлина Екатерина Эммануиловна

Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банк Борис Эммануилович

Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольденблюм Елена Эммануиловна

Мать ребёнка: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Смерть
29.07.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close