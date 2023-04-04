Банк (Левинсон-Лессинг) Алиса (Иосифовна, Юльевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банк (Левинсон-Лессинг) Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1849

Дата смерти

07.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1849

Отец: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Мать: Левинсон-Лессинг Елизавета (Осиповна)

Рождение ребёнка
26.06.1876

Сын: Банк Владимир Эммануилович

Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1882

Сын: Банк Федор Эммануилович

Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович

ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цейтлина Екатерина Эммануиловна

Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банк Борис Эммануилович

Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольденблюм Елена Эммануиловна

Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович

Смерть
07.12.1908
Похороны
Неизвестно
Преображенское еврейское кладбище
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