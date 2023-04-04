Банк (Левинсон-Лессинг) Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1849
Дата смерти07.12.1908
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1849
Рождение ребёнка
26.06.1876
Сын: Банк Владимир Эммануилович
Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович
ул. Рубинштейна, д.36, кв.17 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цейтлина Екатерина Эммануиловна
Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольденблюм Елена Эммануиловна
Отец ребёнка: Банк Эммануил Борисович
Смерть
07.12.1908
Похороны
Неизвестно
Преображенское еврейское кладбище