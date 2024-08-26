Молчанова Хиония Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиМежду 1874 и 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лукина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Лукина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лукин Пётр Павлович
Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Лукина) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич
Смерть
Между 1874 и 1888