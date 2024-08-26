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Молчанова Хиония Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Между 1874 и 1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лукина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Лукина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лукин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Лукина) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Лукин Павел Васильевич

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1874 и 1888
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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