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Лукин Павел Васильевич

Место рождения

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лукин Василий Иванович

Мать: Лукина Мария Семёновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Хиония Киприяновна

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лукина) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Лукина) Анна Павловна

Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лукин Пётр Павлович

Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Лукина) Параскева Павловна

Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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