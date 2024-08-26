Лукин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Лукин Василий Иванович
Мать: Лукина Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лукина) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Лукина) Анна Павловна
Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лукин Пётр Павлович
Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Лукина) Параскева Павловна
Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Молчанова Хиония Киприяновна
Смерть
Неизвестно