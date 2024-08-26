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Лукина Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Лукина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лукин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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