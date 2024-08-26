Лукина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Лукина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно