Осетров Мокей Тиханов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1707 и 1713
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1713
Отец: Осетров Тихон Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Осетров Иван Мокеев
Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Прасковья Мокеева
Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пелагея Мокеева
Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Устинья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746