Осетров Мокей Тиханов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Мокей Тиханов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1707 и 1713

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Около 1653 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1713

Отец: Осетров Тихон Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Осетров Кирилл Мокеев

Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Осетров Иван Мокеев

Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Прасковья Мокеева

Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пелагея Мокеева

Мать ребёнка: Осетрова Устинья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Устинья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1746
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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