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Осетрова Устинья Иванова

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1707 и 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Осетров Кирилл Мокеев

Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Осетров Иван Мокеев

Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Прасковья Мокеева

Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пелагея Мокеева

Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Мокей Тиханов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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