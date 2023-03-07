Осетрова Устинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Осетров Иван Мокеев
Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Прасковья Мокеева
Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пелагея Мокеева
Отец ребёнка: Осетров Мокей Тиханов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762