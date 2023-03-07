Осетров Тихон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Тихон Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Осетров Федор (ст) Тиханов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Осетров Федор (мл) Тиханов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1707 и 1713

Сын: Осетров Мокей Тиханов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Осетров Иван Тиханов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1731
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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