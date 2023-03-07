Осетров Тихон Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1653
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Осетров Федор (ст) Тиханов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Осетров Федор (мл) Тиханов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Осетров Иван Тиханов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1731