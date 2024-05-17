Шульга Евдокия Иоановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шульга Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич
Рождение ребёнка
29.08.1902
Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич
Рождение ребёнка
21.07.1907
Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич