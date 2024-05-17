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Шульга Евдокия Иоановна

Место рождения

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд

Дата рождения

Около 1875

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульга Федор Назарьевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шульга Мефодий Федорович

Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шульга Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1902

Сын: Шульга Иоан Федорович

Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шульга Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Шульга Трофим Федорович

Отец ребёнка: Шульга Федор Назарьевич

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд

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