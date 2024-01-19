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Шульга Федор Назарьевич

Место рождения

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульга Назар

Мать: не указана

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шульга Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1902

Сын: Шульга Иоан Федорович

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Иоановна

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шульга Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Шульга Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Шульга Мефодий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульга Евдокия Иоановна

Смерть
Неизвестно
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