Шульга Федор Назарьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульга Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шульга Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1902
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Иоановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1988
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шульга Евдокия Иоановна
Смерть
Неизвестно