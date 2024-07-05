Саломатов Федот Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саломатов Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Саломатов Иван

Мать: ?

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Саломатов) Анна

Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Саломатов) Татьяна

Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около ?.03.1833

Сын: Саломатин Арсений

Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Смерть
Неизвестно

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