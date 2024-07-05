Саломатов Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Саломатов Иван
Мать: ?
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Саломатов) Анна
Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Саломатов) Татьяна
Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна
Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около ?.03.1833
Сын: Саломатин Арсений
Мать ребёнка: Соломатина Домна Кондратовна
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Смерть
Неизвестно