Соломатина Домна Кондратовна Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломатина Домна Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Саломатов) Анна

Отец ребёнка: Саломатов Федот

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Саломатов) Татьяна

Отец ребёнка: Саломатов Федот

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Отец ребёнка: Саломатов Федот

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около ?.03.1833

Сын: Саломатин Арсений

Отец ребёнка: Саломатов Федот

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Смерть
Неизвестно

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