Соломатина Домна Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Саломатов) Анна
Отец ребёнка: Саломатов Федот
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Саломатов) Татьяна
Отец ребёнка: Саломатов Федот
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна
Отец ребёнка: Саломатов Федот
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около ?.03.1833
Сын: Саломатин Арсений
Отец ребёнка: Саломатов Федот
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Смерть
Неизвестно