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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Саломатов Яков
Отец ребёнка: Саломатов Иван
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Саломатова) Марья
Отец ребёнка: Саломатов Иван
https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Саломатов Иван
Отец ребёнка: Саломатов Иван
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1797
Сын: Саломатов Илья
Отец ребёнка: Саломатов Иван
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Саломатов Федот
Отец ребёнка: Саломатов Иван
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156