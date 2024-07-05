? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Саломатов Яков

Отец ребёнка: Саломатов Иван

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Саломатова) Марья

Отец ребёнка: Саломатов Иван

https://ya.ru/archive/catalog/759aad40-15c9-4879-8c95-09a07653acc8/574
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Саломатов Иван

Отец ребёнка: Саломатов Иван

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1797

Сын: Саломатов Илья

Отец ребёнка: Саломатов Иван

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Саломатов Федот

Отец ребёнка: Саломатов Иван

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156

Мы используем куки для улучшения работы сайта.