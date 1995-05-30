Смирнова (Рыжова) Елизавета Федоровна
Место рожденияЛучкино, Владимирская губ.
Дата рождения10.10.1905
Дата смерти30.05.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905
Отец: Рыжов Федор Иванович
Мать: Рыжов Пелагея
Лучкино, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
22.06.1933
Сын: Смирнов Герман Всеволодович
Отец ребёнка: Смирнов Всеволод Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Всеволод Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1995
Томск, Россия