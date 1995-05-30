Смирнова (Рыжова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Рыжова) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Лучкино, Владимирская губ.

Дата рождения

10.10.1905

Дата смерти

30.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905

Отец: Рыжов Федор Иванович

Мать: Рыжов Пелагея

Лучкино, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
22.06.1933

Сын: Смирнов Герман Всеволодович

Отец ребёнка: Смирнов Всеволод Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Всеволод Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Всеволод Сергеевич

Смерть
30.05.1995
Томск, Россия
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