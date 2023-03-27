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Смирнов Герман Всеволодович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933

Отец: Смирнов Всеволод Сергеевич

Мать: Смирнова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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