Смирнов Герман Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Мать ребёнка: Смирнова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно