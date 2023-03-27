Рыжов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1905

Дочь: Смирнова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Рыжов Пелагея

Лучкино, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Рыжов Пелагея

Лучкино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжов Пелагея

Смерть
Неизвестно
Лучкино, Россия
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