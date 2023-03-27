Рыжов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1905
Дочь: Смирнова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Рыжов Пелагея
Лучкино, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Рыжов Пелагея
Лучкино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжов Пелагея
Смерть
Неизвестно
Лучкино, Россия