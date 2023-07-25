Прокопенко Меланья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Меланья Лаврентьевна

Прокопенко Меланья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокопенко Никифор Семенович

Отец ребёнка: Прокопенко Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Иван Семенович

Отец ребёнка: Прокопенко Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Семен Григорьевич

Смерть
1883
Причина смерти: от рвоты
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close