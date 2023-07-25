Прокопенко Меланья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокопенко Никифор Семенович
Отец ребёнка: Прокопенко Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Иван Семенович
Отец ребёнка: Прокопенко Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1883
Причина смерти: от рвоты