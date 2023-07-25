Прокопенко Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокопенко Никифор Семенович
Мать ребёнка: Прокопенко Меланья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Иван Семенович
Мать ребёнка: Прокопенко Меланья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1877