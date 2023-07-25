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Прокопенко Семен Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Прокопенко Григорий Ефимов

Мать: Прокопенко Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокопенко Никифор Семенович

Мать ребёнка: Прокопенко Меланья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Иван Семенович

Мать ребёнка: Прокопенко Меланья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Меланья Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1877