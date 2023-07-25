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Прокопенко Никифор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

23.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прокопенко Семен Григорьевич

Мать: Прокопенко Меланья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Стенченко Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Прокопенко Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Прокопенко Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Прокопенко Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
03.12.1895

Дочь: Петлякова Клавдия Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Колбасина Галина Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
20.10.1899

Дочь: Шенрок Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Прокопенко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Прокопенко Петр Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Примак Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Федор Никифорович

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лашкевич Василиса Никифоровна

Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Мария Семеновна

Смерть
23.12.1939