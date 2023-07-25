Прокопенко Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти23.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Стенченко Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Петлякова Клавдия Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Колбасина Галина Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Шенрок Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Петр Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Примак Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Сын: Прокопенко Федор Никифорович
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна
Дочь: Лашкевич Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: Прокопенко Мария Семеновна