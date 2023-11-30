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Словицкий Юрий Владимирович

Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

16.05.1926

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: Словицкий Владимир Петрович

Мать: Довойно-Соллогуб Ольга Анатольевна

Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сразу после революции мать Ольга Анатольевна пыталась бежать из Петрограда в Финляндию вместе с 2 сыновьями – Юрием и Борисом, но её задержали. Мать сидела в московской "Лубянке", а малолетних детей о... Показать все
Образование
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Гимназия Учился вместе с братом.
Эмиграция
?.05.1925
Откуда: Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик Вместе со старшим братом Борисом эмигрировал в Польшу благодаря хлопотам отчима Станислава Довойно-Соллогуба, в то время полковника Польско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.05.1926
Утонул в реке Висле.
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