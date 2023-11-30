Довойно-Соллогуб (Долгорукая) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довойно-Соллогуб (Долгорукая) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.02.1881

Дата смерти

31.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881

Отец: Долгорукий Анатолий Михайлович

Мать: Долгорукова Мария Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Младшая. Княжна.
Образование
С 1894 по 1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт)
Место жительства
1896
Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
Владела имением Авдотьино. в котором было 2 домостроения, проживало 16 мужчин и 13 женщин. Граничило имение с селом Авдотьино, располагавшемся на крестьянской общественной земле и насчитывавшем 175 дв... Показать все
Бракосочетание
1905

Муж: Словицкий Владимир Петрович

Петергоф, Петергофский уезд
С княжной Ольгой Анатольевной Долгорукой познакомился в Варшаве на катке Агриколя.
Место жительства
1905
Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
По списку землевладельцев владела 162 десятинами земли.
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Сын: Словицки Борис Владимирович

Отец ребёнка: Словицкий Владимир Петрович

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Словицкий Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Словицкий Владимир Петрович

Петергоф, Петергофский уезд
Развод
1911

Муж: Словицкий Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.05.1913

Муж: Довойно-Соллогуб Станислав-Сергей Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Графиня.
Место жительства
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пыталась бежать из Петрограда в Финляндию вместе с 2 сыновьями – Юрием и Борисом, но их задержали. Сидела в московской "Лубянке", её приговорили к смертной казни, но приговор не исполнили. Малолетних ... Показать все
Эмиграция
После 1922
Польша
Откуда: Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик Эмигрировала в Польшу благодаря хлопотам мужа Станислава Довойно-Соллогуба, в то время полковника Польской армии. Дети эмигрировали в мае 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
31.05.1954
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