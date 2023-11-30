Довойно-Соллогуб (Долгорукая) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1881
Дата смерти31.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881
Младшая. Княжна.
Образование
С 1894 по 1899
Образовательное учреждение: Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт)
Место жительства
1896
Владела имением Авдотьино. в котором было 2 домостроения, проживало 16 мужчин и 13 женщин. Граничило имение с селом Авдотьино, располагавшемся на крестьянской общественной земле и насчитывавшем 175 дв... Показать все
Бракосочетание
1905
С княжной Ольгой Анатольевной Долгорукой познакомился в Варшаве на катке Агриколя.
Место жительства
1905
По списку землевладельцев владела 162 десятинами земли.
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Сын: Словицки Борис Владимирович
Отец ребёнка: Словицкий Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Словицкий Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Словицкий Владимир Петрович
Развод
1911
Бракосочетание
20.05.1913
Графиня.
Место жительства
1917
Пыталась бежать из Петрограда в Финляндию вместе с 2 сыновьями – Юрием и Борисом, но их задержали. Сидела в московской "Лубянке", её приговорили к смертной казни, но приговор не исполнили. Малолетних ... Показать все
Эмиграция
После 1922
Польша
Откуда: Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик Эмигрировала в Польшу благодаря хлопотам мужа Станислава Довойно-Соллогуба, в то время полковника Польской армии. Дети эмигрировали в мае 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1954