Волков Тимофей Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Тимофей Елисеевич

Волков Тимофей Елисеевич

Место рождения

Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Волков Елисей Петрович

Мать: Волкова Дарья Евтихиевна

Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
08.07.1883 ст.

Дочь: Волкова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Аристарховна

Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волков Порфирий Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Аристарховна

Смерть
04.03.1915
Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close