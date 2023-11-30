Волков Тимофей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Волков Елисей Петрович
Мать: Волкова Дарья Евтихиевна
Рождение ребёнка
08.07.1883 ст.
Дочь: Волкова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Аристарховна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волков Порфирий Тимофеевич
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1915