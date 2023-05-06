Волкова (Морозова) Пелагея Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Морозова) Пелагея Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Аристарх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1883 ст.

Дочь: Волкова Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Елисеевич

Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волков Порфирий Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Тимофей Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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