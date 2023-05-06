Волкова (Морозова) Пелагея Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Аристарх
Рождение ребёнка
08.07.1883 ст.
Дочь: Волкова Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Волков Тимофей Елисеевич
Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волков Порфирий Тимофеевич
Отец ребёнка: Волков Тимофей Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно