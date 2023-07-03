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Голицын Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1639

Дата смерти

25.09.1687 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639

Отец: Голицын Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1675 ст.

Сын: Голицын Михаил Михайлович Старший

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.09.1687 ст.
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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