Голицын Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1639
Дата смерти25.09.1687 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639
Отец: Голицын Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1675 ст.
Сын: Голицын Михаил Михайлович Старший
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.09.1687 ст.
Белгород, город Белгород, Белгородская область