Безчастная Агафья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Безчастный Лаврентий Харитонович
Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Артамонова Матрона Харитоновна
Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Деревянко Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Безчастный Семен Харитонович
Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дахновская Наталья Харитоновна
Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно