Безчастная Агафья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастная Агафья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Безчастный Лаврентий Харитонович

Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Артамонова Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Деревянко Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Безчастный Семен Харитонович

Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дахновская Наталья Харитоновна

Отец ребёнка: Безчастный Харитон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безчастный Харитон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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