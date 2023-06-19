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Безчастный Лаврентий Харитонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Безчастный Харитон Васильевич

Мать: Безчастная Агафья Тарасовна

Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Безчастная Юлиана Давидовна

Рождение ребёнка
21.12.1887

Сын: Безчастный Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Давидовна

Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: Мелания Лаврентьевна

Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно