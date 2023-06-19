Безчастный Лаврентий Харитонович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
21.12.1887
Сын: Безчастный Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Давидовна
Рождение ребёнка
03.10.1911
Дочь: Мелания Лаврентьевна
Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Давидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно