Безчастный Семен Харитонович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
30.10.1905
Рождение ребёнка
17.07.1908
Сын: Безчастный Илья Семенович
Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1920
Сын: Безчастный Алексей Семенович
Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно