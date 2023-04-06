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Безчастный Семен Харитонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Безчастный Харитон Васильевич

Мать: Безчастная Агафья Тарасовна

Бракосочетание
30.10.1905

Жена: Безчастная Юлиана Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Безчастный Илья Семенович

Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Алексеевна

Рождение ребёнка
25.02.1920

Сын: Безчастный Алексей Семенович

Мать ребёнка: Безчастная Юлиана Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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