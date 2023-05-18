Плесовских Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1876
Сын: Плесовских Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Плесовских Терентий Александрович
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно