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Плесовских Александр Алексеевич

Место рождения

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: Плесовских Прасковья Григорьевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1876

Сын: Плесовских Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Агафья Петровна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Плесовских Терентий Александрович

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Васильевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Васильевна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Степанида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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