Плесовских (Шелепова) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских (Шелепова) Степанида Васильевна

Плесовских (Шелепова) Степанида Васильевна

avatar

Место рождения

д. Белькова Каргалинской волости

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шелепов Василий

Мать: не указана

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1886

Сын: Плесовских Терентий Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Алексеевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Алексеевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close