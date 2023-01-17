Плесовских (Шелепова) Степанида Васильевна
Место рожденияд. Белькова Каргалинской волости
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шелепов Василий
Мать: не указана
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1886
Сын: Плесовских Терентий Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно