Плесовских Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1876

Сын: Плесовских Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Александр Алексеевич

Ершова, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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