Рагоза Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагоза Алексей Григорьев

Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Артемьев

Мать: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагоза Павелко Алексеев

Мать ребёнка: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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