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Орличенко Сергей Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1844

Отец: Орличенко Никита Климентьевич

Мать: Орличенко Домникия Ивановна

Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
10.10.1867

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
08.11.1868

Сын: Орличенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
03.03.1871

Сын: Орличенко Герасим Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кравченко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
05.02.1879

Сын: Орличенко Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Орличенко Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Орличенко Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
14.02.1889

Сын: Орличенко Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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