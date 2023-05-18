Орличенко Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения06.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1844
Бракосочетание
12.02.1867
Жена: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
10.10.1867
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
08.11.1868
Сын: Орличенко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
03.03.1871
Сын: Орличенко Герасим Сергеевич
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кравченко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
05.02.1879
Сын: Орличенко Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
26.03.1885
Сын: Орличенко Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
01.04.1887
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1889
Сын: Орличенко Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Орличенко Мавра Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно