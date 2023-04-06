Орличенко (Кидалова) Мавра Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: Кидалов Ефим Макарович
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
10.10.1867
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
08.11.1868
Сын: Орличенко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
03.03.1871
Сын: Орличенко Герасим Сергеевич
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кравченко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
05.02.1879
Сын: Орличенко Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
26.03.1885
Сын: Орличенко Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Рождение ребёнка
14.02.1889
Сын: Орличенко Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно