Орличенко (Кидалова) Мавра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Кидалова) Мавра Ефимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: Кидалов Ефим Макарович

Мать: Кидалова Мария Диомидовна

Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
10.10.1867

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
08.11.1868

Сын: Орличенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
03.03.1871

Сын: Орличенко Герасим Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кравченко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
05.02.1879

Сын: Орличенко Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Орличенко Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Орличенко Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Рождение ребёнка
14.02.1889

Сын: Орличенко Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Орличенко Сергей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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