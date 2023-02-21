Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Яковлевна

Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

23.10.1845

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1810

Сын: Мартынов Иов Наумович

Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович

Исаево, Тотемский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукия Наумовна

Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Илья Наумович

Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Наумовна

Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Наум Михайлович

Смерть
23.10.1845
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close