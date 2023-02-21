Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти23.10.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1810
Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович
Исаево, Тотемский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукия Наумовна
Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Илья Наумович
Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Наумовна
Отец ребёнка: Мартынов Наум Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1845