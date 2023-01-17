Мартынов Наум Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Наум Михайлович

Мартынов Наум Михайлович

avatar

Место рождения

Исаево, Тотемский район, Вологодская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мартынов Михаил Иванович

Мать: Мартынова Екатерина Максимовна

Исаево, Тотемский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мартынов Иов Наумович

Мать ребёнка: Татьяна

Исаево, Тотемский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукия Наумовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Илья Наумович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Наумовна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close