Мартынов Наум Михайлович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукия Наумовна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Илья Наумович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Наумовна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно