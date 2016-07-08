Афонин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1951
Дата смерти08.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Отец: Афонин Иван
Мать: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
09.01.1976
Сын: Афонин Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Кравченко Галина Ивановна
Абганерово, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.10.1979
Сын: Афонин Владислав Викторович
Мать ребёнка: Кравченко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2016