Афонин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Виктор Иванович

Афонин Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1951

Дата смерти

08.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: Афонин Иван

Мать: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
09.01.1976

Сын: Афонин Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Кравченко Галина Ивановна

Абганерово, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.10.1979

Сын: Афонин Владислав Викторович

Мать ребёнка: Кравченко Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Галина Ивановна

Смерть
08.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close