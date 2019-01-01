село Ольховатка, село Ольховатка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Ольховатка

Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1566Ольховатка, д. каз.при рч. Псле.13876409457

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Курасовская волость
684. Ольховатка, деревня бывшая государственная, при реке Пселе, дворов 138, жителей 944

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Обоянский уезд, Курасовская волость
Ольховатка дер. 13648737Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ивнянский район
134153Ольховаткасело51°06'36°26'M-37-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ивнянский муниципальный район, Сафоновское сельское поселение
14638440111с Ольховаткасело
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