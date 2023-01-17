железнодорожная станция Абганерово, железнодорожная станция Абганерово, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Абганерово

Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Светлоярский район
527886Абганеровож.-д.ст.(нп)48°08,0' с.ш.44°07,0' в.д.M-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Светлоярский муниципальный район, Привольненское сельское поселение
18649424111ж/д ст Абганеровожелезнодорожная станция
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