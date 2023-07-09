Проскуряков Иосиф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
21.11.1845
Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович
Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Проскуряков Тит Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1853
Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович
Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: Проскурякова Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1858
Сын: Проскуряков Максим Иосифович
Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1859
Сын: Проскуряков Никита Иосифович
Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно