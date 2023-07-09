Проскуряков Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскуряков Иосиф Степанович

Проскуряков Иосиф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Проскуряков Степан Андреевич

Мать: Проскурякова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1845

Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович

Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Проскуряков Тит Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович

Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: Проскурякова Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1858

Сын: Проскуряков Максим Иосифович

Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1859

Сын: Проскуряков Никита Иосифович

Мать ребёнка: Проскурякова Марина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Марина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close