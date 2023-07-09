Проскурякова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1792

Дата смерти

27.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1817

Дочь: Аристова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 29.06.1822

Сын: Проскуряков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1824

Дочь: Проскуракова Акилина Степановна

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Проскуряков Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Степан Андреевич

Смерть
27.01.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область