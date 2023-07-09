Проскурякова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1792
Дата смерти27.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1817
Дочь: Аристова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 29.06.1822
Сын: Проскуряков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1824
Дочь: Проскуракова Акилина Степановна
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Проскуряков Иосиф Степанович
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1854