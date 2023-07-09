Проскурякова Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1845
Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
04.06.1853
Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: Проскурякова Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
19.01.1858
Сын: Проскуряков Максим Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
26.05.1859
Сын: Проскуряков Никита Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1861
Сын: Проскуряков Иван Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1866
Сын: Проскуряков Федор Иосифович
Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно