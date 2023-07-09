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Проскурякова Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1845

Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Проскуряков Митрофан Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: Проскурякова Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1858

Сын: Проскуряков Максим Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1859

Сын: Проскуряков Никита Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1861

Сын: Проскуряков Иван Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1866

Сын: Проскуряков Федор Иосифович

Отец ребёнка: Проскуряков Иосиф Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Иосиф Степанович

Смерть
Неизвестно
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