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Дария (Лукьянова)

Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1794

Дата смерти

18.02.1834

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Нестор Алексеев

Мать: Агрипина Акимова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1802

Муж: Семён Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1806

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1809

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1819

Дочь: Ефимия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Карпов

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Фёдор (Федос) Семёнов

Отец ребёнка: Семён Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1821

Муж: Ефрем Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1832

Дочь: Дария Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1834
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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