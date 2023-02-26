Дария (Лукьянова)
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1794
Дата смерти18.02.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Нестор Алексеев
Мать: Агрипина Акимова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1802
Муж: Семён Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1806
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Карпов
Рождение ребёнка
04.06.1809
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Карпов
Рождение ребёнка
12.07.1819
Дочь: Ефимия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Карпов
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Отец ребёнка: Семён Карпов
Бракосочетание
08.07.1821
Муж: Ефрем Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1832
Дочь: Дария Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1834
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.