Агрипина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти05.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1793
Дочь: Пелагия Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Алексеев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дария (Лукьянова)
Отец ребёнка: Нестор Алексеев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестор Алексеев
Смерть
05.04.1800
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.