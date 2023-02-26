Агрипина Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

05.04.1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1793

Дочь: Пелагия Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Алексеев

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дария (Лукьянова)

Отец ребёнка: Нестор Алексеев

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестор Алексеев

Смерть
05.04.1800
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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