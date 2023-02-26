Ефимия (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Наталия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Ермолаев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пётр Данилов
Отец ребёнка: Даниил Ермолаев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Феврония Данилова
Отец ребёнка: Даниил Ермолаев
Рождение ребёнка
19.01.1793
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Даниил Ермолаев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1795
Сын: Дорофей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Ермолаев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно