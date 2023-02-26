Ефимия (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия (Тимофеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Наталия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Ермолаев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Пётр Данилов

Отец ребёнка: Даниил Ермолаев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Феврония Данилова

Отец ребёнка: Даниил Ермолаев

Рождение ребёнка
19.01.1793

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Даниил Ермолаев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1795

Сын: Дорофей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Ермолаев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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